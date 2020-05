Een nieuwe Defensie-afdeling moet Nederland weerbaarder maken tegen dronedreigingen, schrijft het ministerie van Defensie woensdag op zijn website. De afdeling gaat onderzoeken hoe Nederland dreigingen van onbemande luchtvaartuigen, zogenoemde unmanned aircraft systems (UAS), kan tegengaan.

Steeds vaker gebruiken krijgsmachten, maar ook staatloze groeperingen, drones als wapen, schrijft Defensie. Inmiddels zijn drones al ingezet bij aanvallen op Russische militaire bases in Syrië en olie-installaties in Saoedi-Arabië.

"De spanning in de wereld is voelbaar en de dreiging van terrorisme actueel", schrijft Defensie. "Verschillende eenheden die in uiteenlopende omgevingen opereren, hebben te maken hebben met UAS-dreiging. Maar ook particulieren gebruiken drones regelmatig op een ongewenste of zelfs gevaarlijke manier, bijvoorbeeld in de nabijheid van vliegvelden of grote groepen mensen."

Defensie onderzoekt daarom met welke combinatie van mensen, middelen en manieren de dronedreiging tegen is te gaan. De afdeling gaat daarbij ook kijken welk materieel aangeschaft moet worden om de drones te onderscheppen. Ook de ontwikkeling van lasers als onderscheppingssysteem wordt door het ministerie bekeken.

Daarnaast onderzoekt Defensie met verschillende specialisten welke oplossingen er zijn voor specifieke dreigingen en scenario's en welke systemen daar het best bij passen.