Een coalitie van twintig kinder -en consumentenorganisaties vindt dat de populaire muziekapp TikTok de privacybeloftes omtrent kinderen heeft verbroken en heeft daarom donderdag een klacht ingediend bij de Amerikaanse handelswaakhond FTC.

TikTok trof begin 2019 een schikking van 5,7 miljoen dollar (bijna 5,3 miljoen euro) met de FTC. Volgens de waakhond "vergaarde TikTok op illegale wijze persoonlijke informatie van kinderen".

Naast de boete moest TikTok van de waakhond een aantal wijzigingen doorvoeren in de app. Zo stemde TikTok ermee in om ouders om toestemming te vragen voordat de persoonlijke informatie van hun kind werd verzameld. Daarnaast zou TikTok persoonlijke informatie, inclusief video's, van kinderen jonger dan dertien jaar verwijderen.

Volgens de coalitie heeft TikTok zich niet aan deze beloftes gehouden. Er zouden nog steeds video's van jonge gebruikers in de app te vinden zijn. Ook zouden kinderen onder de dertien jaar gemakkelijk een TikTok-account kunnen aanmaken door een neppe geboortedatum in te voeren.

Een TikTok-woordvoerder schrijft in een verklaring: "We nemen privacy serieus en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat TikTok een veilige en leuke community blijft voor onze gebruikers."

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacytoezichthouder, is vorige week een onderzoek gestart naar TikTok. De toezichthouder gaat onderzoeken of de privacy van Nederlandse kinderen voldoende gewaarborgd is in de populaire app. De AP verwacht later dit jaar met de eerste resultaten van dit onderzoek naar buiten te kunnen komen.