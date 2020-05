Socialemediaplatformen moeten berichten met haatdragende, pedofiele of terroristische uitingen vanaf 1 juli binnen één uur verwijderen in Frankrijk. Bedrijven die daar niet aan voldoen, kunnen een boete tot 1,25 miljoen euro krijgen. Dat staat in een Franse wet die woensdag is goedgekeurd.

Andere "duidelijk illegale" inhoud moeten bedrijven als Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Snapchat binnen 24 uur verwijderen. Als techgiganten de wet herhaaldelijk overtreden, kan een boete van maximaal 4 procent van de omzet opgelegd worden.

Nicole Belloubet, de Franse minister van Justitie, zei tegen het parlement dat de nieuwe wet het aantal haatdragende berichten op internet kan helpen verminderen. Techgiganten moeten als ze een boete willen vermijden strenger optreden tegen gebruikers die de berichten plaatsen. "Gebruikers zullen twee keer nadenken voor ze een grens overschrijden als ze weten dat de kans groot is dat ze ter verantwoording worden geroepen."

Er is ook veel kritiek op de nieuwe wet, schrijft The Wall Street Journal. Voorstanders van vrije meningsuiting zijn bang dat de wet grote socialemediaplatformen ertoe aanzet om een groot aantal controversiële berichten met geautomatiseerde tools te verwijderen. Zou zouden de bedrijven het risico op hoge boetes verkleinen.

Ook Franse oppositiepartijen wijzen op het risico van "preventieve censuur". "Het bestrijden van de verspreiding van haat op internet is zeker noodzakelijk, maar mag niet ten koste gaan van onze vrijheid van meningsuiting", zei Constance Le Grip, een politicus van de conservatieve partij Les Républicains.

De wet gaat op 1 juli in.