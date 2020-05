Rusland verspreidt ook in Nederland desinformatie over het coronavirus, schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Ollongren heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) vastgesteld dat "Russische narratieven" over het coronavirus ook in een aantal Nederlandstalige socialemediagroepen worden gedeeld. Daarin zou de nadruk worden gelegd op "vermeende Europese verdeeldheid en gebrek aan onderlinge solidariteit tussen landen in West-Europa op het gebied van COVID-19".

Buiten de socialemediagroepen waarin de berichten gedeeld zijn, is het bereik van de berichten op sociale media volgens de minister beperkt gebleven. Ollongren gaat niet verder in op in welke groepen de berichten worden gedeeld of welk bewijs de AIVD heeft gevonden voor deze Russische inmenging.

De Europese Unie concludeerde in maart dat Rusland paniek zou zaaien over het coronavirus met een "aanzienlijke desinformatiecampagne" tegen het Westen. Het doel van de campagne zou naast het zaaien van paniek zijn om de impact van het COVID-19-virus te vergroten en wantrouwen richting de autoriteiten te creëren, stelde de EU. Het Kremlin ontkende de beschuldiging.

'Misinformatie over 5G mogelijk oorzaak zendmastbranden'

Volgens Ollongren gaat het coronavirus gepaard met een overvloed aan informatie die het voor mensen moeilijk maakt om betrouwbare bronnen en informatie over het virus te vinden. Er gaat op verschillende manieren misleidende informatie over COVID-19 rond, bijvoorbeeld over een relatie tussen het virus en de technologie 5G.

"Mogelijk heeft deze misleidende informatie over 5G bijgedragen aan de brandstichting in diverse zendmasten in de afgelopen weken", schrijft de minister in de Kamerbrief. "De Europese Commissie en de gezondheidsorganisatie WHO hebben reeds benadrukt dat er geen enkel verband is tussen COVID-19 en 5G-technologie, en dat virussen niet worden verspreid via radiogolven of mobiele netwerken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.