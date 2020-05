Wetenschappers van de TU Delft en het AMS Institute hebben een dashboard ontwikkeld dat laat zien op welke plekken in grote steden het makkelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Uit het Social Distancing Dashboard blijkt dat veel straten in Amsterdam te krap zijn voor de afstandsmaatregel.

Op de kaart van Amsterdam is te zien dat veel delen van de stad rood kleuren, wat betekent dat personen niet voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Idealiter is een voetpad 2,5 tot 3 meter breed, menen de initiatiefnemers. Dan hoeven mensen niet van het voetpad af te stappen om elkaar te passeren.

Om de breedte van de voetpaden automatisch in te schatten en in te delen volgens een risicoprofiel combineert het Social Distancing Dashboard gegevens vanuit meerdere bronnen: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en OpenStreetMap. Is een straat of wijk rood gekleurd, dan is het daar erg lastig om 1,5 meter afstand te houden. Kleurt het gebied blauw, dan is het juist erg makkelijk om afstand te bewaren.

Kaart komt ook beschikbaar voor Rotterdam, Delft en Den Haag

De kaart houdt nog geen rekening met nieuwe maatregelen die gemeenten hebben genomen om extra ruimte te creëren voor de anderhalvemetersamenleving, bijvoorbeeld het blokkeren van het autoverkeer op sommige plekken. Het onderzoeksteam is van plan om nauw te gaan samenwerken met geïnteresseerde gemeenten om de gegevens te actualiseren.

De plattegrond is nu alleen nog beschikbaar voor Amsterdam, maar de wetenschappers willen de komende tijd meer kaarten maken, onder meer van Rotterdam, Delft en Den Haag. Ook kaarten van supermarkten en andere locaties waar veel mensen komen zijn in ontwikkeling.

