De internetballonnen van Google-zusterbedrijf Loon gaan ook varen in de lucht van Mozambique, maakt het bedrijf bekend met een bericht op blogdienst Medium. Het bedrijf gaat daarvoor werken met Vodacom, een Afrikaanse tak van internetprovider Vodafone.

Internet hoeft niet per se via kabels of zendmasten geleverd te worden, maar kan ook via antennes die aan ballonnen zitten. Dat is het idee achter de internetballonnen van Loon. Volgens het bedrijf biedt dat voordelen voor regio's waar de omgeving ruw is.

De ballonnen worden gevuld met helium en varen op windstromen op ongeveer 18 kilometer hoogte. Naast antennes dragen de ballonnen ook zonnepanelen om alle apparatuur van elektriciteit te voorzien.

Mozambique is het tweede Afrikaanse land waar Loon actief gaat zijn. Een jaar geleden maakte het bedrijf bekend in Kenia internet via ballonnen aan te willen bieden. Daar werkt het bedrijf samen met provider Telkom Kenya.

Loon ontstond in 2011 als een experimenteel project binnen Google. In 2018 werd het bedrijf zelfstandig, maar het valt sindsdien nog wel onder moederbedrijf Alphabet, net zoals Google.