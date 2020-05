Bondskanselier Angela Merkel zei woensdag tegen het Duitse parlement "hard bewijs" te hebben dat ze het doelwit van Russische hackers was, meldt The Independent. Welk bewijs Merkel precies in handen heeft, is niet duidelijk.

Der Spiegel berichtte vorige week dat Russische hackers bij een aanval in 2015 twee e-mailboxen van de Duitse bondskanselier wisten te kopiëren. Mogelijk hebben de aanvallers al haar e-mailverkeer van 2012 tot en met 2015 in handen.

Uit onderzoek zou blijken dat de aanvallers in mei 2015 toegang hadden tot de IT-systemen van de Bondsdag. Volgens Der Spiegel is in totaal voor 16 GB aan data buitgemaakt, waaronder mogelijk de e-mails van Merkel.

Vorige week werd ook bekend dat justitie in Duitsland een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor de Rus Dmitriy Badin, die verdacht wordt van de hack. Hij zou een agent van de Russische inlichtingendienst GRU zijn.

Merkel zei woensdag dat ze zal blijven proberen de banden met Rusland aan te halen, maar dat een hack dat niet makkelijker maakt. "Ik neem dit heel serieus. Het doet me pijn dat dit gebeurt terwijl ik dagelijks probeer de betrekkingen met Rusland te verbeteren."