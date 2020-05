De camera-auto's van de gemeente Rotterdam rijden weer. De gemeente gebruikt de auto's om toezicht te houden op de naleving van de coronamaatregelen, maar na kritische vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens werden de auto's tijdelijk van de weg gehaald.

Dat bevestigen de gemeente Rotterdam en de Autoriteit Persoonsgegevens aan NU.nl na berichtgeving van NRC.

De gemeente Rotterdam besloot vlak voor de paasdagen om twee camera-auto's de weg op te sturen om met camera's in parken en op pleinen te controleren hoeveel afstand mensen houden en of er geen groepsvorming plaatsvindt. Ze worden ook ingezet voor surveillance bij een aantal afgesloten gebieden, zoals voetbalkooien en skateparken.

Een woordvoerder van de gemeente vertelde eerder aan NU.nl dat de privacy van de bewoners hierbij niet in het geding zou komen: "Op dit moment hangen er door heel Rotterdam al camera's. De videoauto's zijn een verlengde daarvan."

Privacy toch niet goed gewaarborgd

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich echter zorgen. "Toen we hoorden over de auto's hebben we de gemeente om opheldering gevraagd. We hebben gevraagd hoe de gemeente de privacy van burgers waarborgt. Bij het beantwoorden van deze vragen realiseerde de gemeente zelf al dat dit onvoldoende in orde was."

De gemeente heeft de camera-auto's vervolgens kort na de start van het project zelf van de weg gehaald. "We hebben een stop gezet op het project en zijn gaan kijken hoe de privacy van de burgers gewaarborgd werd", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De camerawagens rijden inmiddels weer, maar bij de Autoriteit Persoonsgegevens leeft nog steeds de vraag of de privacy goed geregeld is. "We hebben bij de gemeente informatie over de auto's opgevraagd. Naar aanleiding van deze informatie gaan wij kijken of er vervolgstappen nodig zijn."

Volgens de woordvoerder zal donderdag tegenover de raadscommissie duidelijk worden gemaakt hoe de privacy rondom de scanauto's op dit moment gewaarborgd is.

