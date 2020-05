Twitter maakt het voor gebruikers gemakkelijker om te zien welke berichten met extra commentaar zijn geretweet. Het werkt vooralsnog alleen in de iOS-app van het sociale netwerk.

Op Twitter is het mogelijk om een bericht zonder tekst te retweeten, maar berichten zijn ook te delen door zelf een tekst of afbeelding toe te voegen.

Voorheen was het voor de oorspronkelijke schrijver van een tweet niet altijd duidelijk hoe vaak een bericht was geretweet; beide soorten retweets werden door elkaar in een overzicht van meldingen geplaatst.

In de iOS-app heeft Twitter dat onderscheid nu wel gemaakt, zodat het overzichtelijker is op welke manier een tweet is gedeeld. Gebruikers kunnen onder een tweet op 'retweets' tikken om de verschillende vormen in twee kolommen te bekijken.

Twitter laat aan The Verge weten dat het de bundeling in de komende weken ook beschikbaar stelt voor Android en de webversie.