De abonnementen voor Nest-beveiligingscamera's zijn simpeler geworden. Google heeft aangekondigd dat gebruikers voortaan slechts één abonnement afsluiten, ongeacht voor hoeveel camera's.

Voorheen moesten gebruikers voor elke camera een afzonderlijk abonnement afsluiten. Daarvan varieerde ook de maandprijs nog onderling. Voortaan betalen mensen een vast bedrag per maand voor alle camera's bij elkaar.

Google deelt de abonnementen op in twee versies. Het standaard Nest Aware-pakket bewaart alleen beelden van de afgelopen maand waarop iets gebeurt (bijvoorbeeld beweging of geluid) en kost gebruikers 5 euro per maand of 50 euro per jaar.

Het duurdere Nest Aware Plus (van 10 euro per maand of 100 euro per jaar) slaat beelden met beweging tot zestig dagen lang op en onthoudt alle beelden van de laatste tien dagen, ook als daar niets op gebeurt.

De slimme beveiligingscamera's van Google staan in verbinding met een app. Als ze verdachte bewegingen of geluiden registreren, krijgen gebruikers daar een melding van op hun telefoon, zodat ze ook op afstand kunnen meekijken.

Via de camera's kan ook gecommuniceerd worden met de gedetecteerde persoon. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld proberen inbrekers weg te sturen.