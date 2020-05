Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft maandag het aantal bezoekers dat de website kan bezoeken moeten beperken nadat de website overbelast raakte door de grote hoeveelheid reserveringen van examens. De website kreeg die dag een recordaantal bezoekers: 130.000 mensen probeerden online een examen of toets in te plannen.

Door de maatregel kan het langer duren om een reservering te maken, een Gezondheidsverklaring in te dienen of een rijschool te machtigen, meldt het CBR dinsdagavond. Het is nog niet duidelijk hoelang de maatregel blijft gelden.

Kandidaten konden vanaf maandagochtend 06.00 een online examen reserveren nadat de examens enige tijd geleden werden stilgelegd vanwege de coronamaatregelen van de overheid. Ruim 300.000 kandidaten moeten daardoor opnieuw een examen of toets inplannen.

De website van het CBR kampte maandagochtend al met overbelasting: de voorpagina van de website laadde niet of nauwelijks, en wanneer de pagina wel laadde, kregen bezoekers een foutmelding te zien.