Instagram laat gebruikers voortaan kiezen wie hen mag taggen in berichten, maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn blog. De update moet mensen beschermen die op Instagram via tags worden lastiggevallen.

"We hebben gezien dat tags en mentions gebruikt kunnen worden om anderen te pesten", schrijft het bedrijf. "Dus rollen we nieuwe instellingen uit waarmee je kunt beheren wie jou op Instagram kan taggen of benoemen."

Instagram-gebruikers kunnen de instellingen via hun app aanpassen. Daarvoor moeten zij naar hun tabblad voor profielinstellingen. Via het menu rechtsboven zijn instellingen te vinden. Onder privacy staan instellingen voor opmerkingen en tags. De functie is mogelijk nog niet zichtbaar, omdat deze nog wordt uitgerold onder alle gebruikers.

Naast de nieuwe instellingen maakt Instagram het ook mogelijk om ongewenste reacties in één keer te verwijderen. Op die manier kunnen mensen maximaal 25 reacties bij een bericht tegelijk weghalen. Ook kunnen zij meerdere accounts achter de reacties met een druk op de knop blokkeren.

Tot slot gaat het sociale medium vastgemaakte reacties testen. Die reacties zullen onder een foto altijd bovenaan te vinden zijn. "Dit geeft mensen een manier om de toon van hun account te bepalen", meldt het bedrijf. Het is onduidelijk wanneer de functie breder beschikbaar zal worden.