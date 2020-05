Singapore verplicht vanaf dinsdag een digitaal inchecksysteem voor bezoekers voor gebouwen waar veel mensen samenkomen, maakt de Singaporese overheid bekend op zijn website. Met het systeem, dat SafeEntry heet, wil de stadstaat in verband met het coronavirus kunnen achterhalen wie bij elkaar in de buurt zijn geweest.

Onder meer fabrieken en kantoren, supermarkten, kappers, scholen, winkelcentra en hotels zijn verplicht om het SafeEntry aan te bieden. Via het systeem worden identificatienummers en mobiele telefoonnummers opgeslagen.

Mensen die het gebouw willen betreden, kunnen hun ID-kaart laten uitlezen of op hun smartphone een QR-code scannen om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Bedrijven zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen die binnenkomen daadwerkelijk geregistreerd worden.

De verplichting volgt nadat Singapore als een van de eerste landen een app bouwde om te achterhalen wie bij elkaar in de buurt is geweest: TraceTogether. Via de app kan de Singaporese overheid contact opnemen met mensen die mogelijk risico lopen.

De app zou echter door minder dan een kwart van de bevolking zijn gedownload. Volgens experts is dat te weinig om effectief te zijn. Een coronapatiënt zou namelijk in de buurt kunnen komen van anderen, zonder dat zij achteraf gewaarschuwd kunnen worden.

Singapore kent nieuwe stijging van aantal coronagevallen

Singapore telt op dit moment bijna 25.000 bevestigde gevallen van een COVID-19-besmetting, aldus de Johns Hopkins University. Het land zag zijn piek van nieuwe gevallen op 20 april, waarna het aantal nieuwe bevestigde besmettingen afnam.

Sinds twee weken ziet het land echter regelmatig een toename van het aantal nieuwe besmettingen. De stadstaat kondigde op 21 april aan de beperkingen geleidelijk op te heffen. Onder meer kantoren en fabrieken gaan gefaseerd, en onder voorwaarden, weer open. SafeEntry werd vanaf 23 april al deels beschikbaar.

Het nieuwe inchecksysteem is niet verplicht voor drogisterijen en kleine winkels, maar de overheid moedigt het gebruik daar wel aan. Voor restaurants en cafés geldt ook geen verplichting, omdat in Singapore alleen afhalen en bezorgen mogelijk is. De regels kunnen aangepast worden als Singapore besluit meer maatregelen te versoepelen.