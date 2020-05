Het zakelijke netwerk LinkedIn is woensdag in Nederland gestart met het testen van een Stories-functie in de app. Nederlandse gebruikers zijn de eersten in Europa die automatisch verdwijnende berichten kunnen posten en bekijken.

Het gaat om een toevoeging aan de dienst die lijkt op de Stories van Instagram. De berichten verdwijnen na 24 uur vanzelf weer. Andere mensen in het netwerk kunnen de berichten bekijken en daar in een privébericht op antwoorden.

Volgens LinkedIn is de functie ideaal om een menselijke kant aan een professionele LinkedIn-pagina te geven. "LinkedIn Stories maakt het mogelijk om een kijkje achter de schermen te geven bij dagelijkse werkzaamheden, om inspiratiebronnen te delen, andere ondernemers een podium te geven of gewoon om kennis en praktische tips te delen."

Net als op Instagram komen de Stories van LinkedIn prominent boven in de app te staan. Bij het maken van een eigen verhaal kunnen gebruikers foto's en video's maken en onder meer teksten en stickers toevoegen.

In februari werd al bekend dat LinkedIn aan een Stories-functie werkte. Toen ging het om een interne test die later zou worden uitgebreid.