Facebook, het moederbedrijf van Instagram, heeft tegen TechCrunch gezegd dat het voorlopig stopt met Instagram Lite. De twee jaar oude app bediende opkomende markten.

Instagram Lite werd recent stilletjes uit de Google Play Store gehaald in de landen waar de app werd aangeboden, zoals Kenia, Mexico en Peru.

Gebruikers die de app hadden geïnstalleerd, worden nu naar de reguliere Instagram-app doorverwezen met het bericht dat Instagram Lite niet langer wordt ondersteund.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen TechCrunch dat Instagram Lite een test was en dat die nu wordt teruggedraaid. Het bedrijf werkt aan een nieuwe versie van de app.

Het idee van Instagram Lite was dat de app werkte in landen waar mensen vaak telefoons met minder opslagruimte gebruiken. De Lite-versie was toen ze uitgebracht werd 573 KB groot, terwijl de reguliere versie van Instagram 32 MB groot was.

De app kon gebruikt worden om foto's en Stories te plaatsen, maar er ontbraken ook een aantal functies van de normale versie. Zo konden er geen video's geüpload worden en was het niet mogelijk om met vrienden te chatten.