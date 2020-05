Twitter is begonnen met het toevoegen van labels aan tweets die mogelijk verkeerde informatie over het coronavirus bevatten. De labels verwijzen naar pagina's van gezondheidsinstanties met feiten over het virus, schrijft Twitter in een blogbericht.

Het sociale platform noemt het zijn taak om "betrouwbare informatie te vinden en de verspreiding van mogelijk schadelijke en misleidende berichtgeving te stoppen". Twitter zegt voortaan labels toe te voegen aan tweets over het coronavirus die mogelijk misleidend of verwarrend zijn.

Het bedrijf vindt een bericht misleidend als de tekst aannames of statements bevat die als onwaar zijn beoordeeld door een expert, zoals een gezondheidsautoriteit als de World Health Organization (WHO). Ook bij twijfelgevallen kan een label worden toegevoegd.

Een link onder een mogelijk onbetrouwbare tweet verwijst naar een webpagina met feiten over het coronavirus "bij een betrouwbare bron". Het is niet duidelijk welke bronnen Twitter daar precies voor heeft verzameld; waarschijnlijk verschilt dat per land.

Afhankelijk van hoe schadelijk of misleidend de tweet is bevonden, kan Twitter er ook voor kiezen om een bericht helemaal af te schermen. Gebruikers moeten dan voordat ze het kunnen lezen eerst een waarschuwing wegklikken waarin staat dat het bericht in strijd is met officiële informatie over het virus.

Ook andere sociale media waarschuwen voor desinformatie over het coronavirus. Facebook stuurt gebruikers bijvoorbeeld door naar de website van de WHO, waar mythes over het COVID-19-virus ontkracht worden.

