Spotify Premium-abonnees kunnen vanaf maandag gezamenlijk de controle delen over een afspeellijst op mobiele telefoons. Deze 'Group Sessions'-functie is nu in bètaversie te testen op Spotify.

Elke gebruiker kan een speciale code aanmaken en die delen met anderen. Iedereen die de code heeft, kan de gezamenlijke audiostream pauzeren, skippen en op andere manieren aanpassen.

Het lijkt te gaan om een audiovariant op apps als Netflix Party, waarmee mensen gezamenlijk een Netflix-serie kunnen kijken. Gebruikers en onderzoekers spotten de functie voor het eerst in mei vorig jaar.

Momenteel is er geen limiet aan het aantal mensen dat deel kan nemen aan een Group Session, meldt The Verge.