De webmailvariant van Outlook krijgt een voorspellende tekstfunctie. Dat meldt Microsoft op zijn website.

De functie werkt net zoals de soortgelijke optie in Gmail: Outlook stelt woorden voor als de gebruiker aan het tikken is. Drukt de gebruiker op tab of enter, dan wordt het voorgestelde woord ook daadwerkelijk geplaatst.

Naast de voorspellende tekstfunctie komt Microsoft in de komende twee maanden ook met een functie waarmee je het verzenden van e-mails kan inplannen, schrijft The Verge maandag. Het systeem verstuurt dan op een later moment de e-mail naar het gekozen adres.