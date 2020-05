Ziggo verhoogt de abonnementsprijzen vanaf 1 juli, meldt het bedrijf op zijn website. De prijzen van de meeste abonnementen, waaronder de alles-in-1-pakketten met internet, televisie en vaste telefonie, gaan met 2 euro omhoog.

Klanten kunnen tot juli zonder kosten hun abonnement opzeggen. Het telecombedrijf volgt daarmee KPN en XS4ALL, die vorige week een prijsverhoging aankondigden.

Abonnees die gebruikmaken van het Internet Giga & TV Max-pakket zien als enige geen prijsverhoging. De bekabelde tv-abonnementen worden iets meer dan 1 euro duurder.

Ziggo wil met de prijsverhoging onder meer investeren in het uitbouwen van zijn gigabitnetwerk. Daarmee kunnen snelheden van 1 gigabit per seconde bereikt worden. Ook inflatiecorrectie en het stijgende dataverbruik is een reden om de prijzen te verhogen, meldt het telecombedrijf op zijn forum.