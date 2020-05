Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft maandagochtend last van een overbelasting op zijn website. Mensen konden zich vanaf 6.00 uur weer inschrijven voor theorie-examens voor een rijbewijs, maar kwamen niet op de site. De examens waren eerder stilgelegd vanwege de coronamaatregelen van de overheid.

De voorpagina van de CBR-site laadt maandagochtend niet of nauwelijks. Als de pagina wel geladen wordt, krijgt de bezoeker in een bericht te zien dat er een storing is.

"Als gevolg van de deels opgeheven coronamaatregelen is het momenteel veel drukker dan normaal op cbr.nl en Mijn CBR", staat in de tekst. "Hierdoor laadt de site veel trager of niet. Wij raden u aan om het op een rustiger tijdstip te proberen. Wij hopen op uw begrip. Wij begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk zijn theorie-examen wil reserveren.

Een woordvoerder bevestigt dat het gaat het om overbelasting van de website. Vanaf maandag 6.00 uur moesten cursisten zich weer kunnen inschrijven voor theorie-examens. Die werden eerder geschrapt vanwege de uitbraak van COVID-19.

Op 13 mei moeten kandidaten weer theorie-examens in alle categorieën kunnen doen bij het CBR. Praktijkexamens, die ook waren stilgelegd, worden op 18 mei hervat. Het CBR zegt strenge hygiënevoorschriften te hanteren.