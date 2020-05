Microsoft heeft een nieuwe beveiligingsmaatregel toegevoegd aan Office 365, waarmee het constant beantwoorden van e-mails aan duizenden mensen wordt geblokkeerd. Dat staat in een blogbericht van het bedrijf.

De blokkade treedt in werking als meerdere mensen e-mails beantwoorden die naar grote aantallen ontvangers worden verzonden. Dat gebeurt aanvankelijk als er binnen een uur tien keer op 'allen beantwoorden' wordt gedrukt bij e-mails met meer dan vijfduizend ontvangers.

Microsoft zegt aan de functie te blijven werken. "Na verloop van tijd zullen we waarschijnlijk aanpassingen doorvoeren, als we data en feedback van gebruikers hebben verzameld."

Dit soort beantwoordingsmails zijn vooral een probleem bij grote bedrijven, waar mensen die er niets mee te maken hebben, betrokken blijven bij het beantwoorden van mails.

Microsoft had zelf een berucht incident in 1997, waaraan inmiddels wordt gerefereerd als Bedlam DL3. Hierbij bleven zo'n 25.000 mensen in een e-maildraadje betrokken. Dat leverde zo'n 15 miljoen e-mails op, bij elkaar opgeteld goed voor 195 GB aan data.