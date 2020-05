De gezondheidsorganisatie WHO is van plan deze maand een app uit te brengen waarmee mensen kunnen controleren of ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dat vertelt WHO-informatiemanager Bernardo Mariano vrijdag aan Reuters.

Mensen kunnen in de app aangeven van welke symptomen ze last hebben. Vervolgens geeft de app een indicatie of ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus en krijgen de gebruikers informatie over of en hoe ze getest kunnen worden op het virus. Deze informatie wordt afgestemd op het land van de gebruiker.

De WHO verwacht dat de app vooral interesse zal wekken in ontwikkelingslanden, waaronder enkele landen in Zuid-Amerika en Afrika, waar het aantal besmettingen toeneemt en waar ze mogelijk de technologie en technici missen om zelf apps te ontwikkelen.

Mariano zei dat hij naast de symptoomchecker ook extra tools aan de app wil toevoegen, waaronder een zelfhulpgids voor geestelijke gezondheid.

Traceren met bluetooth

Daarnaast overweegt de WHO een functie aan de app toe te voegen waarbij met bluetooth personen getraceerd kunnen worden die mogelijk in aanraking zijn gekomen met een coronapatiënt.

De WHO is hiervoor in gesprek geweest met Apple en Google, die samen een onderliggende technologie ontwikkelen voor deze tracering via bluetooth. Maar volgens Mariano hebben juridische en privacyoverwegingen de WHO tot nu belet om met een dergelijke functie aan de slag te gaan. "We willen zeker weten dat we alle risico's afschermen", aldus Mariano.

De WHO zal de app wereldwijd in appwinkels uitbrengen. Daarnaast wordt de code achter de app beschikbaar gesteld op Github en kan elke regering de technologie achter de app gebruiken om eigen apps te ontwikkelen of aan te passen.

Ook de Nederlandse overheid werkt aan een corona-app. Met de app moet het mogelijk zijn om contacten van coronapatiënten eenvoudiger te traceren. De overheid wil een eerste bruikbare versie van de app eind mei op "beperkte schaal" testen.

