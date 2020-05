Google heeft vrijdag meerdere nieuwe functies aangekondigd voor de bel-app Google Duo. Zo is het binnenkort mogelijk om met een groep te videobellen in de browser en voegt Google een familiemodus toe aan de app.

Voorheen waren groepsgesprekken alleen mogelijk in de mobiele app. Eén-op-één gesprekken waren al wel mogelijk in de browser. Er kunnen twaalf personen deelnemen aan het groepsgesprek, de deelnemers moeten daarvoor wel een Google-account hebben. Google rolt de nieuwe functie de komende weken uit.

Daarnaast voegt Google een familiemodus toe aan de bel-app. Daarmee kunnen mensen tijden een videogesprek in realtime op het scherm tekenen. Duo verbergt daarbij knoppen om het gesprek te dempen of op te hangen, zodat gebruikers tijdens het tekenen niet per ongeluk het gesprek ophangen.

Ook maakt Google Snapchat-achtige maskers en effecten beschikbaar voor Android en iOS die gebruikers op zichzelf kunnen toepassen. Deze zijn ook beschikbaar bij één-op-één gesprekken. Google brengt de eerste effecten deze week uit.