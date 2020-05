NS start een proef waarbij reizigers zich vooraf moeten aanmelden om met de trein te reizen, schijft het spoorwegbedrijf vrijdag op zijn website. De aanmeldservice zou helpen om de drukte in treinen beter te kunnen spreiden.

NS heeft een onderzoek uitgevoerd onder bijna 46.000 reizigers naar de gevolgen van de coronacrisis. Twee derde van de respondenten gaf daarbij aan begrip te hebben voor een aanmeldservice. Voor de NS is dat reden om het plan verder uit te werken.

NS gaat niet verder in op hoe deze aanmeldservice precies in zijn werk zal gaan, de dienst wordt vanaf komende week technisch uitgewerkt en getest. Hiervoor zullen reizigers worden uitgenodigd.

Reizigersvereniging Rover ziet weinig in het plan. Rover-directeur Freek Bos vreest dat de uitrol van een dergelijk systeem het openbaar vervoer minder aantrekkelijk zal maken. "Hierdoor zou geen sprake meer zijn van het maken van een vrije reis. Openbaar vervoer wordt dan een stuk minder openbaar en het systeem gaat boven de reiziger", zo schrijft hij op de website van Rover.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zei eind april al tegen de NOS dat er naar de mogelijkheid van een reserveringssysteem wordt gekeken. "We kijken of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van het ov optimaal te benutten, bijvoorbeeld met reserveringssystemen, maar dat zal er echt niet binnenkort zijn, dus laten we ons daar nog niet rijk mee rekenen."

