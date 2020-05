De politie heeft twee mannen uit Amsterdam aangehouden voor grootschalige oplichting door middel van phishing, schrijft de politie vrijdag op zijn website. De verdachten deden zich voor als ING-medewerkers en wisten op die manier bankgegevens van de slachtoffers te bemachtigen.

De verdachten stuurden aan willekeurige personen een mail waarin stond dat ze hun bankpas moesten vervangen. In verband met het COVID-19-virus werd afgeraden om bij een bankfiliaal langs te gaan om de pas te vervangen. Dit was onderdeel van een 'nieuwe werkwijze'.

In de mail stond een link die leidde naar een neppe website waar de slachtoffers bankgegevens moesten invoeren. Vervolgens werden de slachtoffers door de verdachten gebeld, die zich daarbij voordeden als een medewerker van de ING.

Ze kregen zo beschikking over cruciale bankgegevens, zoals inlognamen en wachtwoorden. Daarmee konden ze vervolgens fraude plegen.

De recherche schat in dat er meer dan tweehonderd mensen de dupe zijn geworden van de oplichtingspraktijken. Bij de politie is bekend is dat er in één geval al meer dan 20.000 euro is buitgemaakt.

Op zoek naar gegevens van gedupeerden

ING deed aangifte bij de politie, waarop er een onderzoek werd gestart. Het onderzoek leidde tot de aanhouding van de twee verdachten in een hotelkamer in Amsterdam-Zuidoost.

De politie heeft meerdere gegevensdragers in beslag genomen zoals smartphones en computers. De recherche hoopt hiermee de gegevens van alle overige gedupeerden boven water te krijgen.

De politie sluit meerdere aanhoudingen in het onderzoek niet uit.