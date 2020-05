De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat onderzoeken of de privacy van Nederlandse kinderen voldoende gewaarborgd is in de populaire muziekapp TikTok. Dat schrijft de toezichthouder vrijdag op zijn website.

Volgens de toezichthouder worden kinderen beschouwd als extra kwetsbare groep omdat zij zich juist ook bij bij de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen.

"We zien dat ontzettend veel Nederlandse kinderen met veel plezier gebruikmaken van TikTok", schrijft Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP. "We doen onderzoek naar de vraag of deze app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht."

De toezichthouder gaat kijken of de informatie die de app geeft over het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is en of TikTok voldoende uitleg geeft over de verzameling, verwerking en het verdere gebruik van persoonsgegevens. Ook onderzoekt de toezichthouder of toestemming van ouders vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt.

De toezichthouder verwacht later dit jaar met de eerste resultaten van dit onderzoek naar buiten te kunnen komen.