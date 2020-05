Russische hackers hebben bij een aanval in 2015 twee e-mailboxen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel weten te kopiëren, meldt het Duitse blad Der Spiegel vrijdag op basis van onbekende bronnen. Daarmee is mogelijk het volledige e-mailverkeer van 2012 tot 2015 in handen van de aanvallers gevallen.

Het Duitse blad meldt dat de digitale aanval is gereconstrueerd door het Bundeskriminalamt (BKA, de Duitse federale politie) en het Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI).

Uit het onderzoek zou blijken dat de aanvaller in mei 2015 toegang had tot de IT-systemen van de Bondsdag. Volgens Der Spiegel is in totaal voor 16 GB aan data buitgemaakt, waaronder mogelijk de e-mails van Merkel.

Dinsdag werd bekend dat de Duitse justitie een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor een Rus die verdacht wordt van de hack. Dmitriy Badin zou een agent zijn van de Russische inlichtingendienst GRU. In 2018 werd hij in de Verenigde Staten aangeklaagd voor betrokkenheid bij hacks rond de presidentsverkiezingen van 2016.

Een woordvoerder van de Duitse overheid kon niet direct reageren op de publicatie van Der Spiegel. Hetzelfde geldt voor Moskou, dat beschuldigingen van hacks in het buitenland heeft ontkend.