Niet iedereen heeft groene vingers, maar met deze drie apps wordt het verzorgen van planten een eitje.

MijnTuin

MijnTuin is een encyclopedie voor je tuin. De app weet alles over wat er buiten groeit. Hij is ontzettend uitgebreid en gedetailleerd. MijnTuin weet zelfs hoe je de meest triviale plantensoorten het best kunt verzorgen. Ook klassiekers als klimop, hortensia's en struisgras zijn natuurlijk gewoon aanwezig. Verder helpt de app je bij het herkennen van planten.

Tijdens het tuinieren met MijnTuin wordt je plantenkennis bovendien flink bijgespijkerd. De app praat je namelijk bij over de beste manieren om een bepaalde plant te potten en welke plek in het huishouden het best is. De bijgevoegde foto's zorgen er tot slot voor dat je even kunt dubbelchecken of je de juiste plant hebt opgezocht.

Download MijnTuin voor Android of iOS (gratis)

Plantsome

Plantsome zorgt ervoor dat je kamerplanten geen tragische dood sterven. Dat doet de app door je herinneringen te sturen. Zo weet je precies welke plantjes wanneer (en hoeveel) water of voeding moeten krijgen.

Het werkt heel simpel. Zodra je de app opstart, geef je aan welke planten je in huis hebt, hoe oud ze zijn en wat aanvullende informatie, zoals het aantal zonuren. Vervolgens laat Plantsome je weten dat je Acer Bonsai bijvoorbeeld over vier dagen weer water nodig heeft.

Plantsome is daarnaast een bron van informatie. Per soort vertelt de app hoeveel zonlicht, water en voeding de plant nodig heeft. Ook laat Plantsome weten wanneer een plant een ruimere pot nodig heeft en of hij bijvoorbeeld de lucht filtert. Al deze informatie is bovendien in een fraai jasje gegoten: Plantsome is zonder twijfel een van de mooiste plantenapps.

Download Plantsome voor Android of iOS (gratis)

Makkelijke Moestuin App

Ken je het concept Makkelijke Moestuin? Dit bedrijf verkoopt kant-en-klare pakketten om snel en simpel van start te gaan met je eigen moestuin. Zodra je de duurzame moestuinbak binnen hebt, is het tijd om de bijbehorende (gratis) app te downloaden.

De Makkelijke Moestuin App helpt je op weg bij het aanleggen van je moestuin: van inrichting van de bak en vakken inzaaien tot aan specifieke verzorgingstips. Ook kun je uitgebreide instructievideo's bekijken en je plantjes in de gaten houden. Gaat het onverhoopt toch niet goed met een van je plantjes? Dan biedt de app uitkomst met simpele oplossingen.

Download De Makkelijke Moestuin App voor Android of iOS (gratis)