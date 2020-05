Wat is de beste laptop kleiner dan 13 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Ben je vaak onderweg en neem je je laptop graag mee? Dan is een klein model handig. Laptops tot 13 inch zijn licht en stop je makkelijk in je tas.

De Consumentenbond test laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 134 laptops getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie kleiner dan 13 inch komt een model van Microsoft als Beste uit de Test. Een laptop van Acer is de Beste Koop. Beide modellen wegen minder dan 1,3 kilo.

Deze laptop van Microsoft is in november 2019 getest en wint het van andere laptops kleiner dan 13 inch. Het is een laptop en tablet in één. Je kunt het toetsenbord (Type Cover) losmaken en hem als tablet gebruiken. Let op: het toetsenbord van ongeveer 150 euro moet je er los bijkopen.

De Surface Pro 7 heeft een nieuwe Intel-processor en is daardoor supersnel. Hij slurpt wel aardig wat stroom van de accu. Toch gaat de accu bij licht gebruik nog zo'n acht uur mee.

Verder heeft hij een mooi aanraakscherm van 12,3 inch met een hoge resolutie. De 3:2-beeldverhouding is prettig voor kantoorwerk maar minder geschikt voor films en series. Hij heeft 8 GB intern geheugen en een snelle SSD met 256 GB aan opslagruimte.

Je moet wel diep in de buidel tasten voor dit model. En het toetsenbord komt daar dus nog bovenop. Een ander nadeel is dat je de laptop niet kunt upgraden. Maar het is de vraag of dat nodig is. Zware klussen waar relatief veel rekenkracht voor nodig is, kan hij prima aan.

De Acer is een stuk goedkoper en heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij is in maart 2019 getest. Hij is eenvoudiger en minder snel dan de Beste uit de Test. Dit maakt hem vooral geschikt voor simpel werk, zoals browsen en tekstverwerken.

De laptop heeft een goed aanraakscherm van 11,6 inch. De accu is ook erg goed en gaat zo'n negen uur mee. Hij heeft 4 GB intern geheugen en een SSD met 64 GB aan opslagruimte. Niet veel ruimte dus om extra bestanden op te slaan.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.