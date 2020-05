Het omstreden Amerikaanse bedrijf Clearview stopt met het leveren van zijn software aan private bedrijven, meldt BuzzFeed News op basis van een rechtbankverklaring van het bedrijf. Clearview kwam eerder dit jaar in het nieuws nadat bleek dat het bedrijf miljoenen foto's van sociale media had verzameld om gezichtscansoftware te leveren.

"Clearview heft alle accounts op van klanten op die niet verbonden zijn aan wetshandhaving of een landelijke, regionale of lokale overheidsorganisatie", aldus het bedrijf.

Met de software van Clearview zou een gebruiker een afbeelding van een persoon kunnen aanleveren om diens identiteit te achterhalen. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van foto's die openbaar op sociale media te vinden zijn. Meerdere bedrijven, waaronder Facebook, Twitter en LinkedIn, hebben Clearview gevraagd te stoppen met het kopiëren van foto's van gebruikers.

Uit onderzoek van BuzzFeed News bleek eerder dat de software door private bedrijven gebruikt werd, ook al zei het bedrijf dat de software alleen voor autoriteiten bedoeld is. Uit de documenten zou blijken dat Clearview ook een klant uit Nederland heeft of heeft gehad, maar het is onduidelijk of het om een private of publieke partij gaat.

Het rechtbankdocument komt uit een zaak die is aangespannen in de Amerikaanse staat Illinois. De staat kent in de Verenigde Staten een van de strengste wetten omtrent het gebruik van biometrische gegevens, zoals scans van gezichten.