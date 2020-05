De overheid wil een eerste bruikbare versie van een corona-app vanaf eind mei op "beperkte schaal" testen, melden het ministerie van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken. Met de app moet het mogelijk zijn om contacten van coronapatiënten eenvoudiger te traceren.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte woensdag al bekend dat een eerste versie van de app naar verwachting eind mei klaar zou zijn. Hij noemde de app een voorwaarde om maatregelen omtrent het coronavirus te versoepelen.

De app moet de GGD gaan ondersteunen bij het uitvoeren van het contactonderzoek. Dat onderzoek wordt uitgevoerd bij mensen bij wie het COVID-19-virus is vastgesteld. Het idee is dat een app het makkelijker kan maken om mensen die in de buurt van het slachtoffer zijn geweest te waarschuwen.

Op dit moment kijkt de overheid samen met deskundigen naar de broncode van andere apps, waaronder die van apps die halverwege april werden gepresenteerd. Het kabinet besloot uiteindelijk dat geen van de zeven apps aan de voorwaarden voldeed.

Het is nog onduidelijk in welke mate de GGD behoefte heeft aan een corona-app. Bij het ministerie van Volksgezondheid is twee weken geleden een eisenpakket ingediend, maar het ministerie heeft dat nog niet openbaar gemaakt.

Het kabinet maakte woensdag bekend dat een aantal maatregelen vanaf 1 juni versoepeld wordt. Vanaf dat moment moet iedereen met klachten getest kunnen worden. Wie positief getest wordt, moet samen met huisgenoten twee weken in thuisquarantaine.

