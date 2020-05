De wens van de overheid om telecomgegevens in te zetten in de strijd tegen het coronavirus is nog geen stap verder. KPN, Vodafone en T-Mobile ontkennen dat zij van de overheid het verzoek hebben gekregen om de gegevens aan te leveren, laten zij weten nadat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in een Kamerbrief schreef dat hij dat wel gedaan heeft. De privacytoezichthouder heeft de overheid bovendien geen toestemming gegeven om de telecomdata te mogen opvragen.

De betrokken ministeries lieten begin april al weten de mogelijkheid om telecomgegevens te gebruiken te onderzoeken. Het zou gaan om gegevens die iets zouden kunnen zeggen over waar het druk is en hoe groepen mensen bewegen.

Een woordvoerder van het RIVM zegt dat telecomgegevens mogelijk kunnen helpen bij het vaststellen of mensen zich aan de adviezen en richtlijnen van het kabinet houden, maar benadrukt dat dit idee zich nog steeds in een "beginfase" bevindt. Zo moet nog blijken wat het RIVM precies met de gegevens zou kunnen.

Bovendien moet ook nog blijken of het wettelijk is toegestaan dat providers de telecomgegevens overhandigen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) was in april duidelijk: locatiegegevens mogen volgens de huidige privacy- en telecomwet niet met de overheid gedeeld worden.

Onduidelijk wat overheid precies met telecomdata wil

In zijn Kamerbrief schrijft De Jonge ook dat hij overleg heeft gevoerd met de AP. De toezichthouder laat weten meerdere voorstellen te hebben ontvangen, maar dat die geen van alle aan de wet voldeden. "Van goedkeuring van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het delen van telecomdata is geen sprake", aldus een woordvoerder.

Naast het RIVM is het ook de Autoriteit Persoonsgegevens onduidelijk wat de overheid precies met de telecomgegevens wil doen. "De AP is al langer in gesprek met verschillende ministeries over het delen van telecomdata. In die gesprekken heeft de overheid nog niet duidelijk gemaakt wat het precieze doel is van de data die de overheid wil laten opvragen."

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in een reactie weten dat een rectificatie over de passage in de Kamerbrief van De Jonge naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Aanvulling: T-Mobile had op het moment van publicatie nog niet op vragen van NU.nl gereageerd. De reactie van het bedrijf is later toegevoegd.