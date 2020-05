Spotify tests het afspelen van podcasts met beeld. Het gaat om een aantal afleveringen van Zane and Heath: Unfiltered, een wekelijkse podcast van YouTubers Zane Hijazi en Heath Hussar. Een podcast met beeld wordt ook wel een vodcast genoemd.

Een aantal Spotify-gebruikers dat afleveringen 28 tot en met 31 afspeelt, krijgt daarbij ook beeld te zien. Spotify geeft niet aan dat de afleveringen beeld bevatten; dat blijkt pas nadat gebruikers de afleveringen geselecteerd hebben.

Volgens een bron van The Verge is de test wereldwijd beschikbaar voor de helft van de Spotify-gebruikers. Ook zou de functie "snel" worden uitgerold naar meer podcasts. Het is echter onduidelijk op welke termijn en schaal dat moet gebeuren.

Veel podcastmakers die beeld gebruiken, maken hun materiaal beschikbaar op zowel YouTube als Spotify en andere podcastplatformen. Op die manier hopen zij een breder publiek te trekken, afhankelijk van de wens of iemand graag naar video kijkt of alleen de audio wil beluisteren.