In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 77 zendmasten in brand gezet, zegt Mobile UK, de belangenbehartiger van Britse telecomproviders, tegen Business Insider. De aanvallen begonnen eind maart, maar lijken nu in hoeveelheid af te nemen.

"Aanvallen vinden nu niet meer dagelijks plaats, maar ze zijn nog niet helemaal gestopt", zegt een woordvoerder van Mobile UK tegen het zakenblad. De organisatie vermoedt dat de branden te maken hebben met complottheorieën rond de komst van 5G.

In Nederland zijn tot nu toe bij 27 zendmasten, verspreid over het land, sporen van brand of brandstichting aangetroffen. De reeks begon op 3 april in de Gelderse plaats Beesd. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) vermoedt ook dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.

Tot nu toe zijn drie verdachten aangehouden: één voor brandstichting in een zendmast in Groningen en twee voor brandstichting in Dronten. Over hun motief is nog niets bekend.

Op dit moment is 5G in beperkte mate in Nederland actief: Vodafone gebruikt in een deel van het land 4G-frequenties om 5G-signalen uit te zetten. De bandbreedte voor 5G-frequenties worden op dit moment geveild en zullen naar verwachting later dit jaar in gebruik worden genomen.

Theorieën dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus zijn ongefundeerd. Straling heeft geen effect op het immuunsysteem en het coronavirus komt bijvoorbeeld ook voor in landen waar 5G nog niet beschikbaar is.