De identiteitsbewijzen van honderden medewerkers uit de zorg en kinderopvang lagen op straat na een datalek bij bemiddelingsplatform Tadaah. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het gaat om de identiteitsbewijzen van achthonderd mensen, die een kopie van de voor- en achterkant van hun ID, paspoort of rijbewijs naar Tadaah hebben gestuurd. Tadaah is een organisatie die zelfstandigen in de zorg en kinderopvang matcht met opdrachtgevers.

Naast identiteitsbewijzen waren VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag), verzekeringen en diploma's voor iedereen in te zien. In totaal gaat het om duizenden gelekte gevoelige documenten. Deze documenten stonden op een onbeveiligde en publiekelijk toegankelijke server en waren daardoor voor iedereen te vinden, ontdekte RTL Nieuws.

RTL Nieuws heeft het datalek gemeld bij Tadaah, het lek is inmiddels gedicht. "Het is een menselijke fout", zegt Eike Dehling, één van de oprichters van Tadaah tegen het tv-programma. "Dit mag gewoon niet gebeuren."

Tadaah heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een woordvoerder van Tadaah was niet direct bereikbaar voor vragen van NU.nl.