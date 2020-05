Microsoft heeft woensdag een nieuwe tablet en laptop in de Surface-lijn gepresenteerd: de Surface Book 3 en de Surface 2 Go. De apparaten hebben meer opslagcapaciteit dan eerdere modellen.

Microsoft noemt de Surface Book 3 zijn "krachtigste laptop ooit". Volgens Microsoft heeft de laptop 50 procent meer prestatievermogen dan de Surface Book 2 en gaat de batterij 17,5 uur mee. De laptop is leverbaar met een RAM van maximaal 32 GB en maakt volgens het bedrijf gebruik van de "de snelste SSD die Microsoft ooit heeft ingezet".

De laptop is beschikbaar in een versie van 13 inch of van 15 inch en gebruikt de tiende generatie Core-processor van Intel. De basisprijs van de Surface Book 3 is 1.799 euro. De laptop is leverbaar vanaf 5 juni.

Surface Go 2 met groter display

De nieuwe Surface-tablet van Microsoft lijkt op de originele Surface Go, maar heeft met 10,5 inch een iets groter display dan de eerste variant. Volgens Microsoft is de tablet daarnaast tot 64 procent sneller en heeft de Surface Go 2 een langere accuduur.

Microsoft heeft de tablet voorzien van meer microfoons en aan de voorkant van de tablet is nu een 5MP-camera aangebracht. Daarnaast beschikt de Surface Go 2 over een nieuwe app voor de camera aan de achterkant. Daarmee kunnen makkelijker documenten gescand worden.

De basisprijs van de Surface Go 2 is 459 euro. De tablet is leverbaar vanaf 12 mei.