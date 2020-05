Tinder gaat potentiële partners de mogelijkheid geven om onderling te videobellen. De functie moet uiterlijk in juni aan Tinder zijn toegevoegd, maakt Match, het bedrijf achter de populaire datingapp, bekend in een brief aan aandeelhouders (pdf).

Met de functie wil Tinder voldoen aan de wens van gebruikers om te videodaten, schrijft Match. Volgens het bedrijf hebben gebruikers "sterke bereidheid" getoond om met potentiële partners te videobellen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn gebruikers actiever geworden op Match-platformen. Het bedrijf is naast Tinder onder meer eigenaar van Hinge. Met name mensen onder de dertig jaar zijn actiever, door meer matches te maken en langere gesprekken te voeren.

"We weten dat singles hun gedrag aanpassen en velen ervoor kiezen om dates virtueel via hun telefoon of video te houden", aldus het bedrijf. Volgens Match is de manier waarop mensen online daten en relaties aangaan door social distancing snel veranderd.

De grootst groeiende categorie Tinder-gebruikers betreft vrouwen onder de dertig. In april swipete deze groep 37 procent vaker dan in de laatste week van februari. Match noemt het aandeel vrouwen een "sleutelfactor in het succes van een datingproduct" en noemt deze ontwikkeling "extreem positief".