Facebook heeft twintig accounts, zes groepen en vijf pagina's verwijderd die gelinkt zijn aan de complotdenkers die zichzelf QAnon noemen, meldt het bedrijf in een maandverslag. Facebook vermoedt dat de betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan "gecoördineerd misleidend gedrag" in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

De QAnon-beweging verspreidt een complottheorie dat een Amerikaanse elite erop uit zou zijn de regering van president Donald Trump omver te werpen. De beweging uit zich met name pro-Trump.

In december 2016 loste een man schoten in een pizzatent in Washington omdat hij onderzoek zou willen doen naar de complottheorie dat in de kelder van het restaurant aanwijzingen voor een Democratisch kindermisbruiknetwerk te vinden zouden zijn. Het restaurant heeft geen kelder.

QAnon heeft zijn oorsprong uit het omstreden forum 4chan en verspreidde zich vanaf daar naar onder meer 8chan en gangbare sociale media zoals Facebook, Twitter en Reddit. Trump heeft aan QAnon gelinkte berichten meerdere keren op Twitter gedeeld.

De op Facebook verwijderde personen en groepen zijn afkomstig uit de VS en richtten zich ook op dat land. "Ons onderzoek heeft de activiteit gelinkt aan individuen die worden geassocieerd met het QAnon-netwerk, bekend van het verspreiden van niet-gangbare complottheorieën", concludeert Facebook.