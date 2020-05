Facebook werkt volgens bronnen van persbureau Bloomberg aan een nieuwe VR-bril. Het zou gaan om de opvolger van de Oculus Quest. Hoewel er volgens de bronnen meerdere modellen in de testfase zitten, heeft de productie vertraging opgelopen door het coronavirus.

De nieuwe virtualrealitybril van Facebook is lichter en beter dan zijn voorganger. De nieuwe Oculus Quest zou een hogere verversingssnelheid hebben voor zowel films als VR-ervaringen. Het is nog niet bekend wanneer de VR-bril zou moeten verschijnen.

Facebook zou als gevolg van de pandemie met leveringsproblemen kampen en daardoor de bril minder snel kunnen produceren. Het was de bedoeling dat er dit jaar nog een nieuwe bril van Oculus zou verschijnen, maar het is de vraag of dit haalbaar is. Eerder had Facebook al problemen met de aanvulling van de voorraad bestaande Oculus Quest-brillen.

De Oculus Quest wordt gezien als een instapmodel. Je hebt er namelijk geen krachtige computer voor nodig zoals bij de Oculus Rift of HTC Vive wel het geval is. De Oculus Quest is met een prijs van 450 euro wel duurder dan de Oculus Go, maar die biedt weer beperktere mogelijkheden als het gaat om apps en games.