In Duitsland is een arrestatiebevel tegen Dimitri Badin uitgevaardigd. Justitie denkt dat hij een agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU is en achter de hack op de Bondsdag in 2015 zit, zo meldt de Süddeutsche Zeitung dinsdag.

In 2015 werd de Bondsdag getroffen door een cyberaanval. De computers werden geïnfecteerd via malware; onder meer de computer van bondskanselier Angela Merkel werd getroffen. De malware kon op de systemen worden geïnstalleerd via een link in een phishingmail die naar een nepwebsite die op de website van de Verenigde Naties leek leidde.

Na uitgebreid onderzoek van de federale recherche van Duitsland is nu een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Badin. Het is onduidelijk waar hij zich bevindt. Als Badin in Rusland is, zal hij hoogstwaarschijnlijk niet uitgeleverd worden.

Het gebeurt niet vaak dat een specifieke persoon als verdachte wordt aangewezen na een cyberaanval. Meestal kan een aanval alleen tot een hackersgroep waarvan de identiteit onbekend is herleid worden.

Badin wordt al langer gezocht door de FBI. De Amerikaanse inlichtingendienst denkt dat hij achter een aanval op de antidopingautoriteit WADA zit. Daarnaast zou hij verantwoordelijk zijn voor de publicatie van de e-mails van Hillary Clinton.