Microsoft is al enige tijd bezig met een speciaal besturingssysteem voor apparaten met twee schermen genaamd Windows 10X. Maandag kondigde het bedrijf in een blog aan dat het nieuwe besturingssysteem Windows 10X nu ook naar laptops met een enkel scherm zal komen.

Windows 10X is een besturingssysteem dat speciaal wordt ontwikkeld voor apparaten met twee schermen, zoals de Surface Duo en Surface Neo van Microsoft. De chief product officer Panos Panay schrijft dat deze toestellen met twee schermen op dit moment minder prioriteit hebben en de ontwikkeling van Windows 10X nu gericht zal zijn op laptops met één scherm.

Volgens Panay is het nu belangrijker voor Microsoft om zich op de gebruikers te richten die nu elke dag thuis moeten werken. Windows 10X zou ervoor moeten zorgen dat gebruikers makkelijker in de cloud kunnen werken.

Het nieuwe besturingssysteem is gericht op het werken in de cloud. Daarnaast is het de bedoeling dat de interface eenvoudiger wordt dan die van Windows 10. Details over het besturingssysteem ontbreken nog, net als een releasedatum.

Windows 10X werd in oktober 2019 samen met twee nieuwe toestellen aankondigd. Eerder zou de Microsoft Neo-tablet al zijn uitgesteld en ook van de Surface Duo-smartphone is nog niet bekend wanneer deze in de winkels ligt. Voor het uitbrengen van de toestellen met twee schermen wordt nog naar "het juiste moment gezocht", aldus Panay.