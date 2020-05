Stichting Stop5GNL heeft maandag in de rechtbank in Den Haag voor een stop op de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland gepleit. Er zou te weinig onderzoek zijn gedaan naar de gezondheidsrisico's. De Staat spreekt dat tegen: "Stop5GNL veegt alles dat het niet uitkomt onder het tapijt."

De organisatie had het kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat omdat de organisatie vindt dat de overheid gezondheidsschade door 5G niet afdoende heeft onderzocht. De organisatie kon bij de rechter niet aangeven wanneer de veiligheid van 5G wel genoeg bewezen zou zijn voor de uitrol van het nieuwe protocol.

Blootstelling aan 5G wordt aan de Nederlandse burger opgedrongen, betoogde advocaat Thom Beukers. Dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen aanwijzingen voor gezondheidsschade door het nieuwe protocol heeft gevonden, zegt volgens Beukers niks, omdat er niet genoeg onderzoek is gedaan.

Volgens de overheid is er wel degelijk breed onderzoek gedaan naar de impact op de gezondheid door 5G-frequenties. "Stop5GNL veegt alles dat het niet uitkomt onder het tapijt", aldus een advocaat van de overheid. Een onderzoek waar de organisatie vaak naar verwijst, BioInitiative, zou niet genegeerd worden maar is allang "te licht bevonden".

234 Video Waarom gezondheidsrisico's 5G moeilijk te bewijzen zijn

'Stralingslimieten worden regelmatig gecontroleerd'

De frequenties waarop 5G wordt uitgerold zijn al langer in gebruik, aldus de overheid. Bovendien wordt er regelmatig gecontroleerd of de limieten voor elektromagnetische straling niet overschreden worden in Nederland. Die limieten kunnen later ook naar beneden worden bijgesteld, als wetenschappelijk onderzoek bewijst dat dat nodig is.

De resultaten van een groot onderzoek van de Gezondheidsraad naar de veiligheid van 5G-netwerken wordt in juli van dit jaar verwacht. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er meer onderzoek nodig is naar de veiligheid van 5G, dan zal de Staat dat advies naar eigen zeggen volgen.

De rechter doet over drie weken uitspraak.