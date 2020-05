Google heeft dinsdag de Nest Wifi in Nederland uitgebracht. Aan de router kunnen Nest Wifi-punten worden gekoppeld om het signaal verder door het huis te verspreiden.

De Nest Wifi is een router die aan het internetmodem wordt gekoppeld. Google zegt daarmee de snelheid en dekking in huis te verbeteren. In vergelijking met de eerder uitgebrachte Google Wifi moet dit leiden tot twee keer hogere snelheden en 25 procent betere wifidekking.

De router kan worden ingesteld via de Google Home-app. Met die app is het ook mogelijk de internetsnelheid te testen of een gastnetwerk aan te maken.

Met de router is ook de internettoegang van familieleden te regelen. Zo kan het internet worden gepauzeerd voor bepaalde apparaten of kunnen tijdslots worden ingeschakeld, bijvoorbeeld als kinderen huiswerk moeten maken.

Door zogeheten Nest Wifi-punten te koppelen kan het netwerk worden uitgebreid. Deze punten zijn extra apparaten die voorzien zijn van Google Assistent. Als het apparaat luistert naar een spraakopdracht, wordt dat aangegeven met een witte gloed. De assistent kan ook worden uitgezet.

Google brengt de Nest Wifi met punt uit voor 259 euro. De router is ook los te koop voor 159 euro. Extra punten kosten 139 euro.