Het luchtruim boven de Letse hoofdstad Riga is sinds zondag gesloten vanwege een op hol geslagen drone. Dat meldt het Letse persagentschap LETA.

Burgerluchtvaartmaatschappijen is gevraagd om het vliegen onder de grens van 6 kilometer in Letland zoveel mogelijk te beperken, meldt LETA in een aanvullend bericht op maandagochtend.

Dronefabrikant SIA UAV Factory wilde zaterdag een drone testen, maar raakte de verbinding met het vliegende apparaat kwijt. De drone kan zo'n negentig uur lang doorvliegen. Het apparaat zal vermoedelijk maandag of dinsdag uitvallen.

De maximumsnelheid van de drone is 70 kilometer per uur. Hij is 3,5 meter breed en 5,5 meter lang. Op dit moment heeft de fabrikant geen idee waar de drone zich bevindt, omdat zijn vlieggedrag afhankelijk is van de wind.

De Letse overheid heeft de lokale bevolking gevraagd melding te doen als ze de drone zien. De overheid zet zelf vier vliegtuigen in om de drone te vinden.

Dit artikel is om 11.00 uur aangevuld met verdere informatie.