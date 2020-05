De gamewebshop Steam registreerde bijna een miljoen extra virtualrealitygebruikers na het verschijnen van VR-game Half-Life: Alyx. Dat meldt RoadtoVR op basis van de maandelijkse enquêtedata van Steam.

Het is de grootste toename in het aantal VR-gebruikers op Steam ooit. Dat betekent dat nu 2,7 miljoen Steam-gebruikers een VR-headset op hun computer hebben aangesloten.

Het percentage op de volledige bevolking van Steam blijft overigens nog laag: 2 procent van alle Steam-gebruikers heeft een VR-headset.

Het is niet duidelijk in hoeveel gevallen het om nieuwe headsets gaat. Sommige gebruikers hadden hun VR-headset wellicht nog niet gekoppeld aan Steam, zoals in het geval van gebruikers van de Oculus Quest. De Quest werkt zonder pc-verbinding, maar kan wel met een kabel met een computer verbonden worden.

Half-Life: Alyx kwam in maart uit. Dit volwaardige vervolg op gameklassieker Half-Life is afkomstig van Steam-eigenaar Valve en werd jubelend gerecenseerd door de media.

Steam vraagt maandelijks aan gebruikers wat voor hardware ze op het platform gebruiken. Deze enquête wordt aan het begin van de maand afgenomen. Daarom zijn de cijfers over Alyx nu pas gepubliceerd.