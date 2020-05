Bij twee verschillende zendmasten in Den Haag heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed, bevestigt de veiligheidsregio Haaglanden aan NU.nl. Het gaat om zendmasten aan de Jaap Edenweg en aan de Laan van Poot, die kort na elkaar werden gemeld. De politie kan nog niet bevestigen of het om brandstichting gaat, maar doet wel onderzoek in de omgeving. Het is ook nog onbekend hoe groot de schade is.

De politie heeft de plaats delicten afgezet en doet onderzoek in de omgeving van de branden. Ook is er een politiehelikopter uitgevlogen. De politie kon nog geen informatie geven over de incidenten. De mast aan de Jaap Edenweg betrof een C2000-mast, dat wordt gebruikt voor communicatie tussen hulpdiensten.

Sinds begin april zijn er meerdere branden gesticht of pogingen hier tot toe gedaan bij zendmasten in heel Nederland. De eerste van de reeks was op 3 april in de Gelderse plaats Beesd. Tot nu toe zijn drie verdachten aangehouden: één voor brandstichting in een zendmast in Groningen en twee voor brandstichting in Dronten. Over het motief van de verdachten is vooralsnog niets bekend.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat er sprake is van extremistische protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk.

De impact van brand in een zendmast kan groot zijn, waarschuwt de politie. Een brand kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het telefoonnetwerk uitvalt, waardoor ook hulpdiensten niet meer bereikbaar zijn via 112.