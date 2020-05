YouTube heeft zondag het kanaal van ex-voetballer en -sportpresentator David Icke verwijderd omdat hij onjuiste informatie over het coronavirus verspreidde, meldt de BBC. Het besluit volgt op een soortgelijke stap van Facebook eerder deze week.

Icke staat bekend om zijn complottheorieën, onder meer over hagedissen die de aarde zouden besturen. Het kanaal had zo'n 900.000 volgers.

YouTube zou al vaker waarschuwingen naar Icke hebben gestuurd over het verspreiden van onjuiste informatie. Video's van derden waar Icke in spreekt, mogen nog wel op de site worden geplaatst.

Icke beweerde op zijn YouTube-kanaal onder meer dat een Joodse groepering achter het COVID-19-virus zou zitten. In een andere video zei hij dat een handdruk het virus niet verspreidt. Ook meende Icke dat 5G-netwerken verantwoordelijk zijn voor het virus.

Een interview waarin hij dat laatste beweerde, was vorige maand reden voor YouTube om alle video's die 5G en het coronavirus met elkaar in verband brengen in de ban te doen. In zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk werden de afgelopen weken meerdere zendmasten in brand gezet, vermoedelijk vanwege de link die sommigen ten onrechte leggen tussen het virus en 5G.

De actiegroep Center for Countering Digital Hate (CCDH) riep techbedrijven vrijdag op om Icke niet langer toe te staan op hun platformen. Icke is nog wel actief op Instagram en Twitter.

