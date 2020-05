Iraanse en Russische hackers zouden het gemunt hebben op informatie over de aanpak van het coronavirus door Britse universiteiten en andere wetenschappelijke instanties. De Britse veiligheidsinstanties zien een toename in cyberaanvallen gerelateerd aan het coronavirus, meldt The Mail on Sunday op zondag.

Volgens bronnen van de krant bij de Britse beveiligingsdienst gaat het om pogingen tot diefstal van intellectueel eigendom. De hackers zouden het vooral voorzien hebben op informatie over coronavaccins, afgenomen tests en wetenschappelijk onderzoek naar het virus.

Tot nu toe zou nog geen enkele aanval succesvol zijn geweest.

De gezondheidsorganisatie WHO meldde in maart al dat criminelen het steeds vaker gemunt lijken te hebben op informatie over het coronavirus van de internationale organisatie.

