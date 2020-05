India stelt een door de overheid ontwikkelde corona-app verplicht voor alle werknemers. De app gebruikt bluetooth om contacten te traceren, gps om clusters van COVID-19-infecties te herkennen en biedt informatie over het coronavirus.

De Indiase overheid stelt dat het nodig is dat minimaal 200 miljoen inwoners de app installeren om effectief te kunnen zijn. Het land telt in totaal 1,3 miljard inwoners, waarvan naar schatting 500 miljoen in het bezit zijn van een smartphone.

De app waarschuwt mensen als zij in de buurt zijn geweest van iemand die later besmet blijkt met het COVID-19-virus. Leidinggevenden van bedrijven worden verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat al hun werknemers de app installeren.

Daarnaast moeten werkgevers die hun werkplekken openen ervoor zorgen dat er gaten zitten tussen diensten en dat het personeel gespreid pauze neemt. In India worden maatregelen rond de lockdown versoepeld op plekken waar volgens de overheid weinig risico bestaat.

60 Video Zo word je over de grens in de gaten gehouden na de corona-uitbraak

Critici maken zich zorgen om privacy

India is, na Singapore, voor zover bekend het tweede land dat een op bluetooth gebaseerde app uitbracht. De app werd eerder al verplicht voor onder meer ambtenaren en maaltijdbezorgers.

Critici wijzen erop dat in India de kans groot is dat de app breder wordt ingezet dan zijn oorspronkelijke doel. Het land kent geen wet of toezichthouder die de gegevensbescherming of privacy van burgers kan waarborgen.