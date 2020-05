In en rond Deventer zijn de afgelopen weken in totaal 24 verdachten aangehouden voor zogenoemde WhatsApp-fraude, maakt de politie vrijdag bekend. De arrestaties volgen op tientallen aangiftes van oplichting waarbij naar schatting in totaal 75.000 euro is gestolen.

Bij WhatsApp-fraude doet een dader zich voor als een goede vriend of bekende van het slachtoffer, bijvoorbeeld via WhatsApp of andere sociale media. Op die manier probeert hij zijn doelwit te overtuigen om geld over te maken.

De aangehouden verdachten zijn tussen de vijftien en veertig jaar oud, meldt de politie. Een deel van hen zou de rol van een zogenoemde geldezel hebben aangenomen. Dat zijn mensen die tijdelijk hun bankrekening ter beschikking stellen om het gestolen geld te ontvangen. Ook deze praktijk is strafbaar.

WhatsApp-fraude lijkt de afgelopen maanden aan populariteit te hebben gewonnen. Bij de Fraudehelpdesk werd in 2018 nog voor een kwart miljoen euro aan schade gemeld. In 2019 was dat gestegen tot ruim 1 miljoen euro. In april trok de Betaalvereniging Nederland aan de bel vanwege een golf van WhatsApp-fraude.